بدء توافد الناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة ببنى سويف

27 مارس 2018 - 09:50 ص

أعلن المستشار حمال موسى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية ببنى سويف افتتاح لجان الاقتراع في التاسعة صباحًا إيذانا ببدء التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية.



وكثفت قوات الجيش والشرطة المكلفة بالتأمين من وجودها أمام اللجان حيث ضمت كل لجنة انتخابية ضابط جيش و10 جنود وضابط مباحث و2 فرد سرى وضابط نظامى وعسكريين اثنين شهدت اللجان بمدن وقرى المحافظة توافد عدد من المعاقين و كبار السن والعنصر النسائى للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليونا و748 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقراً انتخابياً باجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة تحت اشراف قضائى كامل.