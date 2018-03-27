كواليس مباراة الفراعنة أمام اليونان اليوم

27 مارس 2018 - 09:51 ص

تنطلق في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر أمام منتخب اليونان علي ملعب ليتزى جروند، بمدينة زيوريخ السويسرية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم التى ستقام فى روسيا منتصف يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم سويسرى مكون من فاديا سان حكما، ويساعده سلادان جوزيبوفيك وجين يفيز، بالإضافة إلى ماركو زيورخر حكما رابعا، فيما لم يتضمن طاقم المباراة حكم فيديو، ويتطلع الفراعنة لتحقيق الفوز لإعادة الثقة مرة أخرى، بعد الخسارة التى تلقاها المنتخب من البرتغال بنتيجة 2/1 فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الجمعة الماضى.

من المنتظر أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناه أون سبورت الرياضية.