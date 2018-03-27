» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور

27 مارس 2018 - 09:54 ص

بدأ المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته المسيئة للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

وأكد "القيعي"، خلال برنامجه "ملك وكتابة" المذاع على فضائية "الأهلي"، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مندهش مما قاله مرتضى منصور، مضيفا بأنه طالبه بمتابعة تلك القضية بكل احترام مع ضرورة الاحتفاظ بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي من أجل الحصول على حقوقه.