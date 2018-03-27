» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم

27 مارس 2018 - 09:57 ص

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الدفع بالحارس "محمد عواد" في بداية مباراة اليوم أمام اليونان والمقرر انطلاقها في الثامنة مساء علي ملعب ليتزى جروند، بمدينة زيوريخ السويسرية.

ومن المقرر أن يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام اليونان كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور - محمد النني - محمود حسن تريزيجيه – عمرو وردة - محمد صلاح

خط الهجوم: مروان محسن.