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كبار السن والسيدات يتصدران المشهد الانتخابي بالمنيا

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كبار السن فى لجان المنيا
كبار السن فى لجان المنيا

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كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى في المنيا

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تصدر كبار السن والنساء المشهد الانتخابى فى الساعة الأولى من اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية بالمنيا.

وبدت الكثير من اللجان الانتخابية في وضع الاستعداد الكامل لاستقبل الناخبين في الساعة التاسعة من الصبح وقد تجمع الكثير من النساء وفتيات أمام كثير من اللجان برفقة أبنائهن الصغار حرصًا منهن على الإدلاء بأصواتهن.

وفى السياق نفسه أعلنت غرفة العمليات المركزية بالمحافظه عن عدم تلقي أي شكاوى من الناخبين عن سير العملية الانتخابي.

ومن ناحيته قال اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا خلال جولته على اللجان الانتخابية بضرورة توسيع دائرة الاشتباه واليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين

ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



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