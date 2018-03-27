بالفيديو..عمارة يصدم "السعداوي" بهذا الأمر؟

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الميراث

فاجأ المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة الدكتورة نوال السعداوي بحقائق جديدة ، لا تعرفها عن حقيقة الميراث ، وأن طبيعة الميراث في الشريعة لا علاقة لها بالذكورة.

وأضاف عمارة في رده علي السعداوي من خلال مناظرة له انتشرت علي موقع يوتيوب أن عملية الميراث لها فلسفة خاصة في الإسلام ، ومعايير إيجابية تتمثل في أنه كلما كان الجيل الوارث صغيرا فإن النصيب الميراثي يكون له أكبر لأن الحياة أمامه ، ما زالت طويلة.

كما أشار عمارة إلي أن الإسلام راعي في عملية الميراث معيار "القرابة" ، وليس الأمر متعلقا بالذكورة ، وضرب علي ذلك أمثلة عدة منها :  أنه لو وجد في عملية الميراث بنتان ورجل فإن البنتين يكون لهما الثلثان والباقي للرجال ، حتي لو كانوا أربعين شخصا.

وطالب عمارة في مناظرته الجميع بتحري الفهم ومعرفة فلسفة الميراث ، لأن الكثير لا يراعي دقة مقاصد الشريعة ، خاصة الإسلاميين في معرفة معايير الميراث ، والتي لا ترتبط بعملية الذكورة أو الأنوثة.
شاهد الفيديو :


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