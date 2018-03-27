مسئول: لا شكاوى عن تعطيل سير العملية الانتخابية

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أكد المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، أنه لم ترد في اليوم الأول على مدار اليوم أى شكوى تفيد بتعطيل سير عملية الاقتراع، ولكن هناك بعض الملاحظات مثل الوافدين من محافظات أخرى، ولم يستطيعوا التصويت.

وأضاف "جلال"، في مداخلة مع قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه يجوز للناخب في التصويت أن يكتب كلمة موافق أو غير موافق على ورقة الاقتراع، أو يرسم علامة تدل على اختياره.

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، أن من يكتب اسمه أو معلوماته الشخصية في بطاقة الانتخاب، يبطل صوته.


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