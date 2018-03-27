ميدو: "المشاركة فى الرئاسية ليس لها علاقة بـ"السيسى"

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طالب أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لوادي دجلة، بدعم المقاتلين في سيناء من خلال النزول والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وغرد "ميدو" في تدوينة على "تويتر" قائلا: "أرى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليس لها علاقة بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات، لأن نجاحه إن شاء الله أكيد مضمون ولكنها رسالة لأخواتنا المقاتلين فى سيناء بأننا ندعمهم ونقدر ما يفعلونه من أجلنا في حربهم المجيدة على الإرهاب، انزل، احشد، مصر تناديك".

جدير بالذكر أن اليوم هو ثانى أيام التصويت والاقتراع بالانتخابات الرئاسية، التى تشهد منافسة بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفي موسي رئيس حزب الغد.  



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