الأحد المقبل موعد تشييع جثمان لويس جريس

27 مارس 2018 - 10:09 ص

تشيع جثمان الكاتب الصحفي لويس جريس، من مقر الكنيسة البطرسية بالعباسية، يوم الأحد المقبل، في الحادية عشرة صباحًا، على أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وكان الكاتب الصحفي قد فارق دنيانا، مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد صراع مع المرض.