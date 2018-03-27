  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:29 م
بحث متقدم
بوتين وترامب

بعد حملة الطرد الدبلوماسى.. حرب عالمية على روسيا

يهود الهيكل المزعوم

تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

الانتخابات الرئاسية

وفاة ناخبة داخل مدرسة هدى شعراوي

الإعلامي جابر القرموطي

ظهور غريب لـ"القرموطى" بثانى يوم انتخابي

آات عرابي ووجدي غنيم

عرابي خدعت "وجدي غنيم" بالحجاب

الإبراشي

"حضرتك كنت معاه".. تحرج الإبراشي على الهواء

صورة الخبر

الأقباط يرون السيسى حاكما جيدا

الدكتور محمود كبيش

"كبيش" يكشف مفاجأة عن الحبر السري باللجان

شكري مصطفي

هذا حوارى مع نائب "شكرى مصطفى"

الناشط السياسي، حازم عبد العظيم

سجال بين ميدو وعبد العظيم: "هو أي كلام في رغيف"

من البطرسية بالعباسية..

الأحد المقبل موعد تشييع جثمان لويس جريس

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

لقاء رفيع بين مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين بالقدس

#

نواب «النور» وقعوا على وثيقة لتزكية «السيسي»

#

وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجامعى الجديد بأسيوط

تشيع جثمان الكاتب الصحفي لويس جريس، من مقر الكنيسة البطرسية بالعباسية، يوم الأحد المقبل، في الحادية عشرة صباحًا، على أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وكان الكاتب الصحفي قد فارق دنيانا، مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد صراع مع المرض.

ويذكر أن الكاتب الكبير لويس جريس تزوج من الفنانة سناء جميل فى منتصف الستينيات، ومن أبرز الرسائل التى وجهها لويس لزوجته "15 سنة ولازالتِ هنا.. ولازال عطرك يفيض من حولى ويملأ الأمكنة.. 15 سنة على رحيلك يا سناء .. ولازلت أحكى للناس عن أول لقاء بيننا وأول كلمة حب .. وأول رقم تليفون هاتفتك عليه لأول مرة.. 15سنة ولازلت أذكر حنانك ودفء كفك حينما كان يربت على كتفى.. 15 سنة ومازلت أحكى لمن حولى عن عشقى لكِ.. وعن عدم وفاؤك بالوعد".

وتابع لويس جريس "رحلت وتركتينى وحيدًا وقد كنا اتفقنا على ألا نفترق.. لكن لا رد لقضاء الله.. فلتكن مشيئته ونحن نقبلها برضاء تام.. أعيش على أمل أن ألقاك يا وحيدتى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الفيل المدخن يأكل الفحم بالهند
» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية
» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله
» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان
» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر
» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة
» قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى
» نادر السيد يصدم "الحضرى"
» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور
» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم
» الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018