الزمالك يواجه الشمس وديا

27 مارس 2018 - 10:13 ص

يواصل إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك، في تصحيح الأخطاء المتكررة للاعبي الفريق من خلال خوض أكثر من مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري، نظرًا لارتباط المنتخب ببعض المباريات الدولية في إطار الاستعداد لكأس العام روسيا 2018.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية اليوم أمام الشمس في إطار استعداداته لملاقاة فريق الدروايش ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من عمر مسابقة الدوري والمقرر إقامتها يوم 2 إبريل القادم.

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز على كوكاكولا بخماسية في أولى مبارياته الودية خلال بينما تعادل سلبيا في ثاني ودياته أمام بتروجت.