ابنة السيسى تدلى بصوتها فى الرئاسية

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أدلت أية، ابنة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بصوتها  في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء ثاني أيام التصويت لانتخابات الرئاسة.

وانطلقت صباح أمس، أول أيام انتخابات الرئاسة، وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح أمس، أمام المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية، وسط تكثيف أمني.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية، عبر 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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