"كبيش" يكشف مفاجأة عن الحبر السري باللجان

إيمان هاني
طالب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقًا، بمحاسبة من لم يذهب لانتخابات الرئاسة، قائلاً: "من المفترض أن يحاسب القانون من لم يذهبوا للانتخابات".
وقال كبيش، خلال حواره لبرنامج " مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية دي إم سي، يجب إعادة النظر في الحبر الفسفوري الموجود في هذه الانتخابات، مضيفا: "بيروح بسرعة".
وتابع عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقا، أن الإقبال في اليوم الأول كان جيدا، وهذا دليل على وجود وعي لدى الناس.
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