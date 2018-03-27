"كبيش" يكشف مفاجأة عن الحبر السري باللجان

27 مارس 2018 - 10:18 ص

طالب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقًا، بمحاسبة من لم يذهب لانتخابات الرئاسة، قائلاً: "من المفترض أن يحاسب القانون من لم يذهبوا للانتخابات".

وقال كبيش، خلال حواره لبرنامج " مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية دي إم سي، يجب إعادة النظر في الحبر الفسفوري الموجود في هذه الانتخابات، مضيفا: "بيروح بسرعة".

وتابع عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقا، أن الإقبال في اليوم الأول كان جيدا، وهذا دليل على وجود وعي لدى الناس.

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