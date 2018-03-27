الأسوانى ناعيًا جريس: "أعطانى ثقة فى نفسى"

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نعى علاء الأسوانى، الكاتب والمؤلف، الكاتب الصحفى لويس جريس، مشيرًا إلى أنه رجل له قيمة كبيرة عند جيل كامل من الكتاب فضلا عن  حثه الدائم بالتطور والتقدم لكثير منهم.

وقال الأسوانى خلال  تغريدته  على موقع التواصل الاجتماعى  تويتر: "هذا الرجل العظيم  شجعنى وأعطاني ثقة في نفسي وأنا ما زلت شابا في أول الطريق".

وأضاف: "نشر لي قصة في مجلة صباح الخير وقال لي جملة لا أنساها «خذ الكتابة بجدية تامة أنت في رأيي مشروع كاتب كبير» .

وتابع: "لا أنسى فضله  ما حييت، وداعا استاذي الكبير لويس جريس، الله يرحمك بقدر ما أحببت الناس وساعدتهم".

جدير  بالذكر توفى بالأمس الاثنين الصحفي المصري لويس جريس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاما والصحفى  الراحل هو زوج الفنانة الراحلة سناء جميل، وتزوجها بعد قصة حب، واستمر الزواج بينهما 40 عامًا حتى توفيت في 22 ديسمبر 2002.


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