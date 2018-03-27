الأقباط يرون السيسى حاكما جيدا

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عروتس شيفع

االأقباط

أشرف راميلا

قال الدكتور أشرف راميلا مؤسس ورئيس منظمة "صوت الأقباط"، التي مقرها في أمريكا وإيطاليا، إن الكنائس الأرثوذكسية المصرية حول العالم تقوم بترتيب حافلات لنقل رواد الكنائس إلى مكاتب القنصلية المصرية للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأشار "راميلا" في مقاله، لشبكة "عروتس شيفع" الإسرائيلية،  إلى أن هذا الحراك "يأتي في أعقاب توجيهات البابا تواضروس الثاني، أحد الداعمين للرئيس السيسي، عندما أعلن في الأسبوع الماضي بوضوح أنه "من واجب على كل شخص أن يصوت"، لأن "انخفاض نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع سيجلب الإحراج للرئيس، ويجب تجنب ذلك بأي ثمن".

وزعم "رميلا" في مقاله: "أن الدولة والكنيسة والمسجد يكافحون للرضا بالوضع القائم، لكن الغضب الذي يغلي تحت سطح التوافق "الزائف" هو التهديد الأكبر ولا يمكن التعامل معه بسهولة من قبل النظام الذي يجب أن يظل مظهره "ديمقراطياً"، على حد قوله.

وعلاوة على ذلك، يحث رجال الدين المسيحيون والأئمة المسلمون على الإدلاء بأصواتهم، ومن لا يذهب يعتبره ارتكب "أثم"، بينما تهدد المحاكم غير الناخبين بالغرامات المالية.

وأرجع رئيس منظمة "صوت الأقباط" غضب الرئيس "السيسي" مؤخرًا، إلى ارتفاع أصوات من قبل المجتمع المدنى التي تطالب بمقاطعة الانتخابات، ووصفها بـ"المهزلة"، مدعيًا أن هذا هو سبب ضغط النظام على الناخبين في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا الصدد، ألمح "راميلا" أن الأقباط الأرثوذكس قد حل هذه المشكلة بتأكيد أن الرئيس السيسي حاكم "جيد"، في ضوء الهجمات الإرهابية، لافتًا إلى أن النسبية السياسية تساعد على حل هذه المشكلات على المدى الطويل.

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