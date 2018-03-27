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قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى

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العواصف علي كوكب المشتري
العواصف علي كوكب المشتري

وكالات

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ناسا

كوكب المشترى

عاصف

صور متحركة

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية" ناسا، عدة صور متحركة ملونة التقطتها مركبة الفضاء جونو في ديسمبر الماضي، تبين حركة العاصفة علي كوكب المشتري.

واعتمدت ناسا الصور المتحركة المتقطعة والتي تدوم 12 دقيقة، لتخلق صورة متحركة بتقنية “time-lapse ”، تظهر بشكل فريد حركة العاصفة في النصف الجنوبي من المشتري، خامس الكواكب بعدا عن الشمس وأكبر كواكب المجموعة الشمسية.

وتكشف الصورة عن الحركة الإعصارية لـ”شبح الحزام الجنوبي المعتدل” أو كما يعرف بـ”STB Ghost ”، وهي ميزة خاصة بالمشتري تمتد على الحزام الجنوبي المعتدل، وتتمدد في الاتجاه الشرقي الغربي، وتقع بالقرب من المركز، في الصور التي تم التقاطها من قبل مركبة جونو الفضائية التابعة لوكالة ناسا، بتاريخ 16 ديسمبر، عندما كانت المركبة الفضائية تحلق على بعد 13604 كلم، و30970 كلم، فوق الغيوم العليا للكوكب.

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