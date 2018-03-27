4 عروض لـ"تريزيجيه" أبرزها بطل "البريميرليج"

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أكد اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي أنه يمتلك 4 عروض من أندية أوروبية وخليجية أبرزها ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ونادي شالكة الألماني.

وأضاف "تريزيجيه" فى تصريحات لأحمد المصرى مراسل "أون سبورت" أنه يمتلك عرضا رسميا من جالطة سراى التركى أكبر الأندية التركية.

وأوضح أنه يذاكر كل العروض فى الوقت الحالى، إلا أنه يميل للعرض الإنجليزى أو الألمانى للانتقال لأحد أكبر الدوريات الأوروبية.

ويقدم صانع ألعاب المنتخب الوطنى عروضًا جيدة مع فريقه التركى قاسم باشا وهو ما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية.


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