عزة هيكل: محاربة الإرهاب أهم من الديمقراطية

27 مارس 2018 - 10:36 ص

أكدت دكتورة عزة هيكل, الناشطة الحقوقية, أن المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية تشير إلى أننا أمام حالة مجتمعية تعبر عن جيل كامل يرى أن المشهد السياسى الحالى يحتاج إلى المشاركة فى الانتخابات بغض النظر عن اسم المرشح، حيث إن ذلك الجيل يعرف ويدرك بالخبرة المتراكمة عبر سنوات مرت عليه فى حروب وضنك وفوضى وعدم استقرار يدرك ذلك الجيل أن المرحلة الماضية من حكم الرئيس هى مرحلة استقرار واستعادة الدولة.

وأضافت هيكل خلال مقالها الذى نشر بالوفد تحت عنوان "الأرض العرض الوطن", أن هذا الجيل أدرك أن الانتخابات حتى وإن كانت بلا منافسة حقيقية وحتى وإن كانت فى الظاهر منافسة غير متكافئة إلا أنه يعى جيدًا أن الاستقرار والأمن والأمان ومحاربة الإرهاب أهم بمراحل من الديمقراطية التى يرغب فيها الجيل الحالى من الشباب والذى لديه مطالب مشروعة من حق فى العمل و التعليم والسكن والمواصلات والرعاية الصحية ومظاهر الحياة الكريمة.

وتابعت موضحة :" المشاركة واجبة لأنها فى سبيل الاستقرار والأمن وفى سبيل الديمقراطية المنشودة وحتى يدرك العالم والداخل أن الطريق الوحيد للاستقرار هو صناديق الانتخاب وفى هذا رسالة استقرار تدفع شريان الاستثمار والبناء إلى الوطن وتوفر فرص عمل وموارد للشباب.. من لا يقوم بواجبه قد لا يجد حقه، ولهذا فإن المشاركة من قبل جيل الكبار هى مشاركة الوعى والاستقرار والأمن، والشباب عليه أن يثق فى السياسة الحالية"