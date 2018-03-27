سجال بين ميدو وعبد العظيم: "هو أي كلام في رغيف"

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مصر

الانتخابات

ميدو

عبد العظيم

دخل اللاعب الشهير أحمد حسام "ميدو"، المحلل الرياضي، والمدير الفني السابق لنادي وادي دجله، فى سجال مع الناشط السياسى حازم عبد العظي،م بسبب تغريدة الأول عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وقال ميدو عبر تغريدة له على تويتر:"نزول المواطنين للانتخابات ليس له علاقة فوز الرئيس السيسي من عدمه".

وأضاف ميدو،: "أرى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليس لها علاقة بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لأن نجاحه إن شاء الله أكيد مضمون".

وتابع، "لكن الحشد رسالة لأخواتنا المقاتلين في سيناء بأننا ندعمهم ونقدر ما يفعلوه من أجلنا في حربهم المجيدة على الإرهاب ! "، مردفا:"انزل احشد مصر تناديك".

من جانبه ردعبد العظيم، عليه مبديا اعتراضة علي تدوينته حيث وجه له سوالًا، قائلًا، :"ما علاقة انتخابات تنافسية بجنودنا في سيناء هو أي كلام في رغيف؟".

وتابع "عبد العظيم" قائلًا،: "وما علاقة دم الشهداء بالمشاركة أو مقاطعة الانتخابات؟ أي منطق هذا؟!".


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