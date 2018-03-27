تعزيزات أمنية وقتالية على المحاور والميادين الرئيسية

27 مارس 2018 - 10:38 ص

عززت قوات الأمن مدعومة بمجموعات قتالية على المحاور والميادين الرئيسية بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، لفرض السيطرة الأمنية.

ومشط خبراء المفرقعات وتعقيم المقار واللجان الانتخابية ومحيطها، صباح اليوم الثلاثاء، مع نشر الكلاب البوليسية بمحيط المنشآت الحيوية.

وقامت مجموعات من قوات التدخل السريع مدعومة بسيارة الشرطة الحديثة بتنظيم دوريات تجوب الشوارع لمتابعة الحالة الأمنية، ورصد أي محاولة للإخلال بالأمن العام.