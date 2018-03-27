بالصور.. بدء تزايد الناخبين أمام اللجان بالمنيا

27 مارس 2018 - 10:40 ص

مع الساعات الأولى من بدء الاقتراع لليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، بدأت أعداد ملحوظة من الناخبين خاصة من السيدات والرجال في التوافد على اللجتن خاصة في القرى بالمحافظة.

وقد أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا انتظام العمل بجميع اللجان البالغ عددها 715 لجنة انتخابية بمراكز المحافظة التسع، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين.

وأعلن عصام البديوي محافظ المنيا أن غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات خاصة بسير العملية الانتخابية، على الرقم 2342200.

ونوه المحافظ بأن الغرفة الرئيسيّة بالمحافظة في انعقاد دائم بكامل أعضائها، وقد تم تشكيل عدة لجان فرعية بجميع المديريات والأحياء متصلة بشكل دائم بالغرفة الرئيسيّة.

هذا ويبلغ عدد اللجان العامة 13 لجنة بإجمالي 586 مركزا انتخابيا وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهر و2 زراعة داخل المحافظة.