"صلاح" ثان أفضل جناح في العالم

27 مارس 2018 - 10:41 ص

حصل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي على لقب جديد، في اختيار المركز الدولي لكرة القدم «CIES »، ليكون وصيفاً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل جناح في أفضل 5 دوريات على مستوى العالم.

"ميسي" حصل على التقييم الأعلى في هذا المركز بنسبة 93.7 نقطة، فيما حصل "صلاح" على نسبة بـ 89.9.

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدري الإسباني، حصل على المركز الأول في مركز المهاجم، برصيد 90.8 نقطة، وفي المركز الثاني، حصل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس الإيطالي برصيد 87.4.

وحصل الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي، على أفضل تقييم لحارس، برصيد 84.1، وحل ثانيًا، أليسون بيكر، حارس روما الإيطالي، برصيد 83.8.