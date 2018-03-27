» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان

27 مارس 2018 - 10:42 ص

في لفتة إنسانية خرج المستشار محمد حافظ رئيس اللجنة رقم 3 بمدرسة أبو الشقوق الابتدائية، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، باستمارة التصويت، خارج اللجنة الانتخابية لسيدة مسنة، داخل توك توك، لمساعدتها فى الإدلاء بصوتها.

وشكرت السيدة المسنة المستشار، ودعت الله أن يحفظ مصر وجيشها من كل سوء.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.