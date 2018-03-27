"حضرتك كنت معاه".. تحرج الإبراشي على الهواء

27 مارس 2018 - 10:42 ص

أحرج النائب قال محمود عطية، عضو مجلس النواب، ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، الإعلامي وائل الإبراشي عقب دفاع الأخير عن الفنان حسين فهمي بعدم أدلي بصوته مرتين في الانتخابات الرئاسية من الإمارات وداخل مصر .

وطالب عيطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية دريم، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المسئولين ببيان رسمي يوضح حقيقة تصويت الفنان حسين فهمي في الإمارات، وداخل مصر أيضًا.

من جانبه دافع "الإبراشي" عن موقف حسين فهمي، وقال إن هذه دعاية الإخوان، وبالتأكيد لم يصوت في الخارج، وصوت مرة واحدة هنا، ليرد عليه عطية: "هو حضرتك كنت معاه".

وأضاف عيطة موجها حديثه للإعلامي: "اللجان الانتخابية في المناطق الشعبية شهدت حضورا مكثفا، معقبا: "الناس مش مستنية ممثلين يروحوا يتصوروا".

وتابع: "كما أن هناك غيابا تاما للإعلام عن تغطية مشاهد كثافة الناخبين في المناطق الشعبية، وتركيز على الفنانين".

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