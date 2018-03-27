» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر

27 مارس 2018 - 10:45 ص

قدم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصرالتهنئة للاعب محمد الننى بعد تجديده رسميًا التعاقد مع نادي أرسنال الإنجليزي خلال الساعات الماضية.

وأكد "كوبر" للننى أن حالة الفرحة التي يعيشها تؤثر إيجابيًا على أدائه بالملعب وهو الأمر الذي يعزز من تواجده الدائم بالتشكيلة الأساسية للفراعنة خلال الفترة الحالية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة اليونان وديًا فى تمام الثامنة مساء غد على أرضية ملعب استاد ليتز جروند بمدينة زيورخ السويسرية.