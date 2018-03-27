مديرو أمن المحافظات يتفقدون الخدمات المكلفة بتأمين الانتخابات

27 مارس 2018 - 10:52 ص

تفقد مديرو أمن محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - الغربية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - السويس - البحيرة)، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المقار الانتخابية بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني للتصويت للانتخابات الرئاسية.

وتأكد مديرو الأمن من انتظام القوات، والاستعداد التام للتعامل مع أي حالة طارئة، فضلاً عن تفقد قوات تأمين الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية للتدخل السريع في أي حالة طارئة.

وعاودت لجان الاقتراع فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي انطلق أمس الاثنين، ويتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ويستمر التصويت حتى غدٍ الأربعاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.