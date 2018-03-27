» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة

27 مارس 2018 - 10:55 ص

أكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنهم لم يرصدوا أي خروقات خلال اليوم الانتخابي الأول، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال على التصويت كان مفاجئة.

وأشار "حرحور"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم عملوا على توفير وسائل انتقال للمواطنين، مؤكدًا أن نسبة الإقبال تدل على وعي المواطن، وأنه يشعر بالألم من الإرهاب ويريد التخلص منه، لافتًا إلى أن كل الفئات العمرية حرصت على المشاركة، مضيفًا أن شعور المواطن السيناوي بدقة الإجراءات الأمنية هو ما دفعه للمشاركة.