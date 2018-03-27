"نزاهة " ترصد أبرز الانتهاكات في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

27 مارس 2018 - 11:01 ص

رصد ائتلاف "نزاهة " عددًا من الملاحظات في المقرات الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية والتي يقوم الاتلاف بمتابعتها.

ففي القليوبية أشاد متابعي الائتلاف بتعاون القضاة من أجل تيسير العملية الانتخابية وتوافد عدد كبير من الناخبين على عدد من اللجان التابعة لقسم شبرا الخيمة أول من بينهم "مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بناتو مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية مدرسة أسماء الإعدادية بنات".

وفي محافظة الفيوم، كان هناك عدد من المسيرات السلمية الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي وذلك أمام كلاً من مدرسة الفيوم الثانوية بنات" لجنة ع 8 ف 12 الواقعة في الحوادم أمام مقر الإدارة التعليمية لغرب الفيوم"، ومدرسة محمد صبري البكباشي/ لجنة ع 8 ف.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الساعات الأولى من صباح اليوم سلاسة في عملية الإدلاء بالأصوات إلا أنه يوجد عدد من الملاحظات من بينها تأخر عدد من اللجان عن الفتح في التوقيت من بينهم لجنة مدرسة بسيون الإعدادية بناتو ببسيون بمحافظة الغربية ولجنة 1 بمدرسة الحامول الإعدادية بنين بالحامول، محافظة كفر الشيخ.

وقد انتشرت الدعاية الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي أمام العديد من اللجان الانتخابية فيما انتشرت مكبرات صوتية تدعو المواطنين للمشاركة في التصويت مثلما كان الحال في مركز بسيون بمحافظة الغربية وتحديداً في اللجنة الموجودة بالمعهد الديني ببسيون ومدرسة التحرير الابتدائية ببسيون.

فيما شهدت بعض الشوارع القريبة من اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة بقيام المواطنين بتشغيل أغاني والرقص والهتاف للرئيس السيسي علي نغمة "تسلم الأيادي" الشهيرة وذلك يعد مخالف لقواعد الصمت الانتخابي.

وأكد المتابعون أن كان هناك التزام من قيل أجهزه الدولة بالحيادية وان القضاة ملتزمون بكل قواعد الشفافية والنزاهة وان كل الأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية متوفرة داخل اللجان الفرعية، التزام الناخبين أيضا بكل القواعد التي تساعد علي سلاسة الادلاء بالصوت وأشار المتابعون ان العدد الأكبر من الناخبين كانوا من النساء وكبار السن ويرجع ذلك إلى أن اليوم هو يوم عمل وليس يوم إجازة

ويدعو ائتلاف نزاهة المسئولين بالهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة التواصل مع المتابعين لحل شكواهم بالإضافة إلى ضرورة تدخل الهيئة لوقف الدعاية المخالفة واستخدام مكبرات الصوت أمام مراكز التصويت ما قد يشوب عملية التصويت أو التأثير على الناخبين.