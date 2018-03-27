بالصور.. سيدة تقبل محافظ القاهرة عقب تصويتها

27 مارس 2018 - 11:03 ص

أصرت إحدى السيدات أمام اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية فى مدينة نصر، في اليوم الثاني لاقتراع بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، على تقبيل المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، خلال جولته اليوم على اللجان الانتخابية هناك.

وقالت السيدة لمحافظ القاهرة: "إحنا بنحبكم وبنحب مصر وربنا معاكم ويوفقكم"، فيما رد محافظ القاهرة مبتسما ودخل لتفقد اللجان.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف









