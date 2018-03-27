مستثمرة إماراتية: لو كنت مصرية لانتخبت السيسي

27 مارس 2018 - 11:08 ص

قالت ريد حمد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ونائب رئيس أول مجلس سيدات أعمال بالإمارات، إن مصر حابها الله بوجود رئيس مثل عبد الفتاح السيسي لأن على يده بدأت مصر فى الإصلاح الاقتصادى وبدت بشائر الخير فى الظهور وأكبر دليل على هذا البورصة الأسبوع الماضى من 500 مليار جنيه قفزت إلى 950 مليار جنيه

وأكدت «ريد»، في تصريحات صحفية أن الشعب المصري محظوظ برجل يعمل للصالح الشعب أولاً مشيرة إلى أنها لو كانت مصرية لانتخبت عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية لأنها يذكرها بالشيخ زايد رحمه الله

ودعت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبو ظبي الشعب المصري للانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف بجواره لاستكمال الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت «ريد»: "الرئيس السيسي يذكرني بالشيخ زايد، فهو استطاع إن يحول مصر من دولة ذات اقتصاد ضعيف إلى دولة ذات اقتصاد جيد أفضل من بعض الدول الأوربية.

وأشارت سيدة الأعمال الإماراتية أنها ندمانه على عدم استثمار أموالها فى السوق المصرية مؤكدة أنها ستستثمر أموالها بمصر في ظل وجود الرئيس السيسي على سدت الحكم.