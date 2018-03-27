الانتخابات الرئاسية تعيد عقارب الساعة لعهد "مبارك"

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الانتخابات الرئاسية

ثورة يناير

نويه تسوريشر تسايتونغ

أيام مبارك

قالت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ"، السويسرية، إن في مصر تجرى ثالث انتخابات رئاسية منذ ثورة يناير عام 2011، لكن هذه الانتخابات لا علاقة لها بمبادئ ثورة يناير، "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، فالمنافسة حاليًا لم تعد "خطيرة" فجميع المرشحين المحتملين قد انسحبوا من السباق الانتخابي.

ونوهت الصحيفة، في تقريرها، بأن الانتخابات التي تجرى حاليًا في مصر، والتي يتنافس فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفي موسي، قد أعادت عقارب الساعة في مصر إلى الوراء، إلى أيام الرئيسي المخلوع محمد حسني مبارك.

وعند تجول مراسلي الصحيفة بين لجان الانتخابية المختلفة في مصر، قال أحد المتفرجين على اللجان الانتخابية إن "هذه الانتخابات ليست أكثر من استفتاء على رجل واحد، فالمنافسة المعدومة في الانتخابات أرجعت مصر لأيام الديكتاتور حسني مبارك".

وأضاف الرجل، أن "حسني مبارك حكم البلاد لمدة 30 عامًا، أجرى خلالها انتخابات 4 مرات، وكانت أشبه بالاستفتاء إلى حد كبير، إلا أنه سمح بنزول أحد المعارضين أمامه مرة واحدة فقط خلال سنين حكمه الطويلة".

وأكد الرجل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لم يجرِ انتخابات حرة في مصر ألا بعد ثورة يناير، والتى فاز بها محمد مرسي، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن إيديولوجيته الخاطئة أطاحت به من الحكم، عندما نزل المصريون مرة أخرى لشارع للمطالبة بعزله".

بينما بالنسبة للصحفي والناشط المصري، خالد داود، فمن الواضح أن النظام المصري منذ عام 2013 كان مهتمًا بخنق الحياة السياسية، وقد عمل بنجاح على تهميش الأحزاب وترويع المجتمع المدني، بحسب قول داود، فان النظام كان يريد "تأديب" المصريين على ثورة يناير.

ومن جهته، يقول محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، الذي قُتل في عام 1981، للصحيفة: إن "الرئيس الحالي لا يريد منافسة أو مناظرات سياسية ، فهو لا يريد سياسة على الإطلاق"، لكن لا يمكنني إضفاء الشرعية على مثل هذه الحكومة. هذا هو السبب في أنني لن أصوت".

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