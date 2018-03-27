» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله

27 مارس 2018 - 11:10 ص

أعلن تشكيل "فصيل رجال الكرامة"، بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، قيامه بأول عمل عسكري وأمني، بتصفية أحد تجار المخدرات مقرب جدًا من النظام السوري، وبحزب الله اللبناني.

ووفق ما أعلنه الفصيل الجديد "حسب القدس العربي"، فإن عناصره قاموا بتصفية تاجر المخدرات، المدعو أحمد جعفر وسط السويداء، بعد تورطه بعملية اغتيال القائد السابق لرجال الكرامة في المحافظة وحيد البلعوس، والذي قضى مع عدد القيادات والعناصر بتفجير مجهول في الرابع من شهر سبتمبر عام 2015.

وقال رجال الكرامة في شريط مصور: التاجر أحمد اعترف لهم بأنه قتل الشيخ «البلعوس»، بالتنسيق مع مسؤولين اثنين من ميليشيا «حزب الله» اللبناني ورئيس فرع الأمن العسكري وفيق ناصر، وأشار الفصيل إلى أن تصفية التاجر، جاء ثأراً لـ «البلعوس» ورفاقه، وكذلك ثأراً لخمسين مدنياً قضوا بالتفجيرات أمام المشفى الوطني في شهر أيلول من عام 2015.

ونشر الفصيل المذكور على صفحته في موقع فيسبوك صورة للتاجر القتيل، مشيراً إلى أنه في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى وفاة قائد الثورة السورية الكبرى عام 1925 سلطان باشا الأطرش أعلنوا بداية طريق الثأر لضحايا تفجيرات السويداء عام 2015. وأضاف البيان أن «جعفر» متهم بتجارة المخدرات في السويداء بمساعدة الأذرع الأمنية التابعة للنظام السوري وبعض أبناء المحافظة الذين وصفهم «بضعاف النفوس» معتبرًا أنهم حاولوا تغيير قيم وعادات وأخلاق أهلنا».

وأكد التشكيل الجديد، أنهم ليسوا بطائفيين ولا طلاب مال أو جاه، وبأنهم عزموا العمل على كشف ومحاربة كل فاسد وخائن في محافظة السويداء، وفق قولهم، منوهين إلى أن تحركهم الأخير، جاء بعد أن بلغ «السيل الزبى، وإدراك التخاذل والتراجع من قبل بعض الأهالي في المحافظة ومن ضمنهم مشايخ وزعماء، حول قضية الشيخ البلعوس ورفاقه».

وأعلن القائمون على التشكيل الحديث الولادة، : أن «مضافة الكرامة مضافة الشيخ وحيد البلعوس مفتوحة لكل صاحب حق، ولكل السوريين من جميع الطوائف والمذاهب فمن دخلها مظلوماً رخصت له دماء أهلها حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وناشدوا أبناء الطائفة المعروفية خصوصاً وأبناء سوريا عموما للوقوف جنباً إلى جنب والتكاتف يداً واحدة ضد جميع المشاريع التي تحاول تفكيك هذا المجتمع».

يذكر أن محافظة السويداء جنوبي سوريا، تعيش حالة من التوتر المتقطع خاصة بين النظام السوري المتمثل بأفرعه الأمنية، والأهالي، حيث يرفض العديد من الشخصيات القيادية في المحافظة إرسال ابنائهم للتجنيد العسكري لصالح النظام السوري.



