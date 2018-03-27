  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:27 م
بحث متقدم
بوتين وترامب

بعد حملة الطرد الدبلوماسى.. حرب عالمية على روسيا

يهود الهيكل المزعوم

تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

الانتخابات الرئاسية

وفاة ناخبة داخل مدرسة هدى شعراوي

الإعلامي جابر القرموطي

ظهور غريب لـ"القرموطى" بثانى يوم انتخابي

آات عرابي ووجدي غنيم

عرابي خدعت "وجدي غنيم" بالحجاب

الإبراشي

"حضرتك كنت معاه".. تحرج الإبراشي على الهواء

صورة الخبر

الأقباط يرون السيسى حاكما جيدا

الدكتور محمود كبيش

"كبيش" يكشف مفاجأة عن الحبر السري باللجان

شكري مصطفي

هذا حوارى مع نائب "شكرى مصطفى"

الناشط السياسي، حازم عبد العظيم

سجال بين ميدو وعبد العظيم: "هو أي كلام في رغيف"

كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله

عرب وعالم

تاجر المخدرات
تاجر المخدرات

وكالات

أخبار متعلقة
#

7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا

#

روايات مروعة لسيدات تعرضن للاغتصاب في سجون الأسد

#

«ماكرون» يدعو إلى هدنة إنسانية في «الغوطة الشرقية»

#

قوات الأسد تتوغل في إدلب

انتخابات

السيسي

سموحة

فرج عامر

أعلن تشكيل "فصيل رجال الكرامة"، بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، قيامه بأول عمل عسكري وأمني، بتصفية أحد تجار المخدرات مقرب جدًا من النظام السوري، وبحزب الله اللبناني.

ووفق ما أعلنه الفصيل الجديد "حسب القدس العربي"، فإن عناصره قاموا بتصفية تاجر المخدرات، المدعو أحمد جعفر وسط السويداء، بعد تورطه بعملية اغتيال القائد السابق لرجال الكرامة في المحافظة وحيد البلعوس، والذي قضى مع عدد القيادات والعناصر بتفجير مجهول في الرابع من شهر سبتمبر عام 2015.

وقال رجال الكرامة في شريط مصور: التاجر أحمد اعترف لهم بأنه قتل الشيخ «البلعوس»، بالتنسيق مع مسؤولين اثنين من ميليشيا «حزب الله» اللبناني ورئيس فرع الأمن العسكري وفيق ناصر، وأشار الفصيل إلى أن تصفية التاجر، جاء ثأراً لـ «البلعوس» ورفاقه، وكذلك ثأراً لخمسين مدنياً قضوا بالتفجيرات أمام المشفى الوطني في شهر أيلول من عام 2015.

ونشر الفصيل المذكور على صفحته في موقع فيسبوك صورة للتاجر القتيل، مشيراً إلى أنه في هذا اليوم الذي يصادف ذكرى وفاة قائد الثورة السورية الكبرى عام 1925 سلطان باشا الأطرش أعلنوا بداية طريق الثأر لضحايا تفجيرات السويداء عام 2015. وأضاف البيان أن «جعفر» متهم بتجارة المخدرات في السويداء بمساعدة الأذرع الأمنية التابعة للنظام السوري وبعض أبناء المحافظة الذين وصفهم «بضعاف النفوس» معتبرًا أنهم حاولوا تغيير قيم وعادات وأخلاق أهلنا».

وأكد التشكيل الجديد، أنهم ليسوا بطائفيين ولا طلاب مال أو جاه، وبأنهم عزموا العمل على كشف ومحاربة كل فاسد وخائن في محافظة السويداء، وفق قولهم، منوهين إلى أن تحركهم الأخير، جاء بعد أن بلغ «السيل الزبى، وإدراك التخاذل والتراجع من قبل بعض الأهالي في المحافظة ومن ضمنهم مشايخ وزعماء، حول قضية الشيخ البلعوس ورفاقه».

وأعلن القائمون على التشكيل الحديث الولادة، : أن «مضافة الكرامة مضافة الشيخ وحيد البلعوس مفتوحة لكل صاحب حق، ولكل السوريين من جميع الطوائف والمذاهب فمن دخلها مظلوماً رخصت له دماء أهلها حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وناشدوا أبناء الطائفة المعروفية خصوصاً وأبناء سوريا عموما للوقوف جنباً إلى جنب والتكاتف يداً واحدة ضد جميع المشاريع التي تحاول تفكيك هذا المجتمع».

يذكر أن محافظة السويداء جنوبي سوريا، تعيش حالة من التوتر المتقطع خاصة بين النظام السوري المتمثل بأفرعه الأمنية، والأهالي، حيث يرفض العديد من الشخصيات القيادية في المحافظة إرسال ابنائهم للتجنيد العسكري لصالح النظام السوري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الفيل المدخن يأكل الفحم بالهند
» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية
» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله
» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان
» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر
» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة
» قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى
» نادر السيد يصدم "الحضرى"
» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور
» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم
» الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018