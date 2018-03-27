  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:26 م
بحث متقدم
بوتين وترامب

بعد حملة الطرد الدبلوماسى.. حرب عالمية على روسيا

يهود الهيكل المزعوم

تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

الانتخابات الرئاسية

وفاة ناخبة داخل مدرسة هدى شعراوي

الإعلامي جابر القرموطي

ظهور غريب لـ"القرموطى" بثانى يوم انتخابي

آات عرابي ووجدي غنيم

عرابي خدعت "وجدي غنيم" بالحجاب

الإبراشي

"حضرتك كنت معاه".. تحرج الإبراشي على الهواء

صورة الخبر

الأقباط يرون السيسى حاكما جيدا

الدكتور محمود كبيش

"كبيش" يكشف مفاجأة عن الحبر السري باللجان

شكري مصطفي

هذا حوارى مع نائب "شكرى مصطفى"

الناشط السياسي، حازم عبد العظيم

سجال بين ميدو وعبد العظيم: "هو أي كلام في رغيف"

الصحة: وفاة عامل وإصابة 21 في انقلاب سيارة

قضايا وحوادث

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالزعفرانة
إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالزعفرانة

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

"الصحة": وفاة طفل وإصابة 16 في حادث عقار منشأة ناصر

#

الصحة: وفاة سيدة وإصابة 12 آخرين في سقوط بالون بالأقصر

#

«الصحة»: مصرع وإصابة 43 شخصًا في حوادث طرق

#

"الصحة": وفاة شخص وإصابة 9 بحادث انقلاب سيارة بحلوان

أصيب 21 مواطنا ومصرع آخر في انقلاب سيارة محملة بالعمال الطريق الدائري الجديد القادم من طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ‏13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى ‏القصاصين المركزى، و‏الإسماعيلية العام.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات، وخلع بالذراع، ونزيف بالمخ وكسر بالترقوة، واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الفيل المدخن يأكل الفحم بالهند
» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية
» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله
» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان
» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر
» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة
» قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى
» نادر السيد يصدم "الحضرى"
» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور
» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم
» الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018