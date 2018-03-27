الصحة: وفاة عامل وإصابة 21 في انقلاب سيارة

27 مارس 2018 - 11:16 ص

أصيب 21 مواطنا ومصرع آخر في انقلاب سيارة محملة بالعمال الطريق الدائري الجديد القادم من طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ‏13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى ‏القصاصين المركزى، و‏الإسماعيلية العام.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات، وخلع بالذراع، ونزيف بالمخ وكسر بالترقوة، واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.