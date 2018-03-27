شاهد.. محمد صبحي يصوت في الانتخابات الرئاسية

27 مارس 2018 - 11:17 ص

وصل منذ قليل الفنان القدير محمد صبحي إلى مقر لجنته الانتخابية فى المدرسة التجارية الفندقية بالهرم للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات علي مستوى محافظات الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا.

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