بالصور.. "راصد": قناة الجزيرة تصور اللجان وهى خاوية

27 مارس 2018 - 11:20 ص

رصد متابعو مبادرة "راصد" لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، بمصر الجديدة وتحديدًا في مدرسة الطبرى مصر الجديدة قيام قناة الجزيرة بتصوير اللجان وهى خالية فى ساعة الراحة من الخارج.

كما رصد المتابعون انتظامًا في فتح مقار الاقتراع في موعدها القانوني المقرر بغالبية اللجان العامة والفرعية، ولم يتم رصد تأخر في فتح اللجان إلا في حالات قليلة كان أهمها ما يلي:

اللجنة رقم 64 بمدرسة شينرا 2 بالفشن محافظة بنى سويف.

لجنة مدرسة فاطمة الزهراء فتح الساعة 9:10 بدائرة قسم الموسكى بوسط القاهرة.

لجنة مدرسة جمال عبد الناصر 9:15 بدائرة قسم الموسكى بوسط القاهرة

لجنة مدرسة الرويعى 9:15 بدائرة قسم الموسكى بوسط القاهرة.

لجنة مدرسة حيدر دبوس ثانوى تجارى لجنة رقم 1 لم تفتح قبل 9:30 مركز اتاى البرود بالبحيرة.

ولاحظ متابعى مصر السلام بمحافظة شمال سيناء تضرر بعض الأهالى من عدم وجود اسمائهم في لجان الوافدين على الرغم من تسجيلهم المسبق مثال المواطن م ع س ا م.

دعاية مخالفة

رصد متابعو راصد دعاية مخالفة للمرشح موسى مصطفى موسى بالقاهرة بوسط القاهرة في حضور المرشح كما رصدت دعاية مخالفة من أنصار المرشح عبد الفتاح السيسي في العديد من المحافظات دون تدخل من الحملات الرسمية للمرشح

كما تم منع متابعى المؤسسة من دخول عدد من مقرات الاقتراع مثل

لجنة مدرسة ميت سلسيل الثانوية التجارية محافظة الدقهلية.

اللجنة الفرعية 1 تابعه للجنة العامة 19 ميت سلسيل محافظة الدقهلية

لجنه رقم واحد بمجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

لجنة مدرسة كوم الطرفاية الابتدائية كفر الدوار محافظة البحيرة.

لجنة مدرسة على زين العابدين

لجنة مدرسة صلاح الدين الاعدادية بمركز بدر –محافظة البحيرة

وقامت المؤسسة صباح اليوم بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية وتم التوجيه بحسن معاملة المتابعين والسماح لهم بدخول اللجان وتشيد المؤسسة بسرعة إستجابة الهيئة الوطنية وتعاونها للتعامل في مثل هذه الحالات وتم تدشين رقم ساخن للهيئة 19826

جدير بالذكر أن هناك 1760 متابع لمؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الانسان و 80 متابع لجمعية الامام للتنمية والثقافة بالغربية فى جميع محافظات مصر المختلفة.