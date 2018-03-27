رسالة مؤثرة من شاب معاق عقب إدلائه بصوته

27 مارس 2018 - 11:20 ص

حرص عادل إسماعيل البالغ من العمر 36 عاما، على الذهاب إلى مقر اللجنة الانتخابية في إحدى مدارس الدقي لإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذهب الشاب الثلاثيني برغم ظروفه الصعبة التي يوجهها، جالسا علي كرسي متحرك للمشاركة في الانتخابات .

وقال إسماعيل عقب الإدلاء بصوته: "حرصت على المشاركة لأن صوتى مهم ولازم أنزل وبقول للشباب لازم تنزلوا وتشاركوا علشان بلدنا"، مشيدا بالإجراءات الانتخابية، وأنه لم يلق أى صعوبات أثناء الإدلاء بصوته.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء، حيث شهدت إقبالاً كثيفًا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



