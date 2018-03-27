المنتخب يرفض حل أزمة "كوكا"

27 مارس 2018 - 11:31 ص

أعلن مسئولو المنتخب الوطني عن رفضهم التدخل في إنهاء أزمة اللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف سبورتنج براجا البرتغالي مع كلية التجارة بالجامعة المفتوحة.

وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن هذا الأمر شأن خاص باللاعب، ولا دخل للمنتخب به، موضحًا أن ما تردد عن تدخله في أزمة مشابهة تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي غير صحيح.

واستنفد كوكا عدد الاعتذارات الرسمية عن عدم أداء امتحانات نهاية العام بكلية التجارة في الجامعة المفتوحة.