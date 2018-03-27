أبو شقة: هذه المشروعات التنموية التى شيدتها القيادة السياسية

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الطرق

الانفاق

المواطنين

بهاء ابو شقة

ثورة 30 يونيه

حث المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية, المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية  وذلك من خلال  عرضه المشروعات التنموية التى  قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توليه حكم البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013, وعلى رأسها  مشاريع الطرق والكبارى على اعتبار أنها أمر مهم لكل الناس.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله إلى نشر بالوفد تحت عنوان "إنجازات الطرق والكبارى", أنه تم مؤخرًا بعد الثورة عدة مشاريع ضخمة تولتها الإدارة الهندسية للقوات المسلحة فى الاهتمام البالغ بمشروعات الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية ما ساعد فى تقليل الحوادث وخفض عدد الوفيات على الطرق.

ومضى مرددًا: "هذه المشروعات الضخمة لن تغفل فصل الحارات بالطرق عن بعضها بفواصل عالية ومنيعة تمنع الارتداد إلى الخلف أو تغيير المسار إلا من خلال كبارى علوية تم إنشاؤها فى إطار الحفاظ على أرواح الناس ,كما أن الدولة لم تبخل من الصرف فى الإنفاق على هذه المشروعات دون المساس أو الإضرار بالمواطنين, فجهاز الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وإدارة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لعبت دورًا مهمًا فى هذا الشأن خلال المرحلة الماضية، ولا تزال تواصل الجهود المضنية فى هذا المضمار لتوفير الراحة للناس العظام من هذا الشعب الذى خاض أعظم ثورة عرفها تاريخ البشرية ".

          

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