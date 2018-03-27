  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
بوتين وترامب

بعد حملة الطرد الدبلوماسى.. حرب عالمية على روسيا

يهود الهيكل المزعوم

تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

الانتخابات الرئاسية

وفاة ناخبة داخل مدرسة هدى شعراوي

الإعلامي جابر القرموطي

ظهور غريب لـ"القرموطى" بثانى يوم انتخابي

آات عرابي ووجدي غنيم

عرابي خدعت "وجدي غنيم" بالحجاب

الإبراشي

"حضرتك كنت معاه".. تحرج الإبراشي على الهواء

صورة الخبر

الأقباط يرون السيسى حاكما جيدا

الدكتور محمود كبيش

"كبيش" يكشف مفاجأة عن الحبر السري باللجان

شكري مصطفي

هذا حوارى مع نائب "شكرى مصطفى"

الناشط السياسي، حازم عبد العظيم

سجال بين ميدو وعبد العظيم: "هو أي كلام في رغيف"

عبد الماجد:

عرابي خدعت "وجدي غنيم" بالحجاب

الحياة السياسية

آات عرابي ووجدي غنيم
آات عرابي ووجدي غنيم

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أسامة عرابي يقترب من تدريب طنطا

#

تدهور الحالة الصحية لسجين من بنها بسجن العقرب

#

"زيدان" يفتح النار مجددا على الزعيم أحمد عرابي

الحجاب

وجدي غنيم

عاصم عبد الماجد

المندسة

آات عرابي

واصل عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية هجومه علي الإعلامية آيات عرابي المحسوبة علي معسكر مؤيدي مرسي.

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عرابي وقعت في   10 أكاذيب و 3 تناقضات ظاهرة ، حيث قامت بفبركة حكاية رغبة المخابرات الأمريكية التخلص من الرئيس الراحل أنور السادات ، بحسب قوله.

 وتساءل عبد الماجد ما هو دليلها على كذبة أن المخابرات الأمريكية أرادت التخلص من السادات ، لا شيء؟

وأوضح أن كذبتها الكبرى الثانية ، وهي الزعم بأن السادات هو الذي اصطنع الصحوة الإسلامية في السبعينيات.. فأين دليلها، لا شيء؟

وأكد أنها تعتمد دائما علي  نظرية المؤامرة التي يغرم بها المرضى النفسيون ويستريح لها المعوقون فكريا.

وأشار عبد الماجد في هجومه علي عرابي ، والتي دائما يصفها بالمندسة داخل معسكر مؤيدي مرسي إلي أن بعض المشايخ أمثال "وجدي غنيم" ، قد انخدع بها (خاصة بعد أن لبست لهم الحجاب) ودخل تحت تحالف مشبوه أنشأته للدفاع عن الشرعية ، مع العلم أن المندسة نفسها كانت ضد "مرسي" ،  وكانت تهاجمه وتقول إنه لا يعرف "ألف باء ديمقراطية" ، بالإضافة إلي شتمها وجدي غنيم وكل المشايخ ، بحسب قوله.

وتساءل عبد الماجد لماذا صبر المغفلون على توبة المندسة ورحبّوا بحجابها  المبهرج  ، علي أنه "توبة وليس خدعة" لجذب المشايخ الطيبين حولها ليكونوا من دراويشها ، بينما لا يقبلون أمثال أبو الفتوح ويصبرون عليه ؟


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الفيل المدخن يأكل الفحم بالهند
» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية
» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله
» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان
» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر
» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة
» قصة "شبح الحزام" على كوكب المشترى
» نادر السيد يصدم "الحضرى"
» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور
» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم
» الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018