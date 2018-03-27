فرج عامر يقطع تدريبات سموحة للمشاركة في الانتخابات

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المهندس محمد فرج عامر ،رئيس لجنة الشباب والرياضة
المهندس محمد فرج عامر ،رئيس لجنة الشباب والرياضة

محمد عبد الحارس

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أعطى النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادى سموحة، لاعبى الفريق بالنادي راحة من التدريبات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018.

وكتب "عامر"، في تدوينة عبر "فيس بوك": "اليوم قطع الفريق الأول لكرة القدم التدريب بالتنسيق مع الدكتور ميمى عبد الرازق لأداء واجبهم الوطنى والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى دوائرهم الانتخابية، وتحيا مصر".

جدير بالذكر أن اليوم هو ثانٍ أيام التصويت والاقتراع بالانتخابات الرئاسية، التى تشهد منافسة بين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفي موسي رئيس حزب الغد.  



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