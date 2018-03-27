» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية

27 مارس 2018 - 11:42 ص

تبدأ بعد قليل الكنيسة البطرسية بالعباسية قداس صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الراحل "لويس جريس" الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

وشهدت قاعة الكنيسة حضور عدد من الشخصيات الإعلامية أبرزهم محمود سعد ونقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الكتاب والمفكرين.

وكان "جريس" رحل صباح أمس عن عمر يناهز 90 عامًا، بمستشفى "وادي النيل" بحدائق القبة، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن لويس لوقا جريس ولد في 27 يوليو 1928 في مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس الصحافة والأدب من الجامعة الأمريكية 1955، ثم دبلوم دراسات عليا من جامعة "ميتشجان" عام 1958.

كما شغل العديد من المناصب المهمة أبرزها عضو المجلس الأعلى للصحافة، عضو لجنة الصحافة بالمجلس الأعلى للصحافة، عضو لجنة الصحافة بالمجلس الأعلى للثقافة 1976-1984، عضو لجنة القراءة بالمسرح 1980-1985، عضو لجنة الرقابة العليا على المصنفات الفنية، وتزوج الفنانة الراحلة سناء جميل.



