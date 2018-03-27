وفاة ناخبة داخل مدرسة هدى شعراوي

27 مارس 2018 - 11:52 ص

توفيت ناخبة داخل لجنة هدى شعراوي بحلوان تبلغ من العمر 45 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن الحالة كانت تصوت مساء أمس داخل مدرسة "هدى شعراوي" بمدينة حلوان، مشيرا إلى أنها حالة الوفاة الوحيدة التي سجلتها الوزارة داخل اللجان الانتخابية وفي محيطها منذ بدء التصويت أمس.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.



