تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

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رسالة

الهيكل المزعوم

أبواب الأقصي

أبواب المسجد

الجمعة القادم

قامت جماعات الهيكل اليهودية بتعليق رسالة على أبواب المسجد الأقصى ليلا، تدعو أهل القدس والأوقاف بإفراغ الأقصى خلال يوم الجمعة القادم، والموافق 30 من مارس الجاري.

ويعتبر هذا اليوم هو  يوم "الأبكار التوراتي"، والذي يسبق يوم الفصح وذلك لتنفيذ قرابين الفصح التوراتي.

ويعتبر عيد الفصح اليهودى والذى يبدأ هذا  العام من تاريخ 31/3 إلي السادس من أبريل القادم، أخطر وأصعب الأعياد على المسجد الأقصى المبارك، حيث تتضاعف فيه أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال فترة العيد.

كما  تسمح شرطة الاحتلال لمجموعات كبيرة ومتتالية للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة الذى تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم كانت قد نظمت مساء أمس "طقوس وتدريب ذبح قرابين الفصح اليهودي" عند السور الجنوبى للمسجد الأقصى المبارك، لأول مرة تقام هذه الطقوس على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، بدعم وموافق من شرطة الاحتلال.




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