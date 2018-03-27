بالصور.. جمارك الطرود البريدية تضبط محاولات لتهريب مخدر الآيس

27 مارس 2018 - 12:03 م

تمكن رجال الجمارك من ضبط 27 محاولة تهريب مؤخرًا بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية، يأتي ذلك في اطار توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية أمن وسلامة البلاد وسرعة اتخاذ اللازم في مواجهة التهرب الجمركى.

وكشف تقرير مفصل تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك عن هذه الضبطيات حيث تمكنت جمارك سفاجا من ضبط 13 محاولة تهرب جمركي لطائرتى تنصت مزودتين بكاميرا وعدد من الكاميرات الديجتال الحديثة وميكرسكوب ومستحضرات تجميل وكذلك تم ضبط بندقية ضغط هواء بالتلسكوب و 500 كبسولة رش و4 أجهزة لعد النقود وجهاز تنفس صناعي وشيش الكترونية و350 "عباية" حريمي و قطع غيار جرارات زراعية وملمعات زجاج ومنظفات سجاد ومبيدات حشرية وسماد زراعي مع 6 ركاب وبلغت التعويضات المستحقة نحو 248 ألف جنيه.

وذكر التقرير إحباط الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية لمحاولتين تهريب مادة الايس المخدرة الممنوع تعاطيها أوتداولها أوإستيرادها أو تصديرها ، و وزجاجتين بكاميرا للتنصت مع ركاب قادمين من الخارج، كما تمكنت من ضبط 5 محاولات تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالإضافة الي ضبط عدد 884 من الشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل داخل طيات الملابس وفى الحقائب مع مجموعة من الركاب وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه.

وذكر التقرير ان جمارك السلوم تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية 12.6 مليون جنيه وبلغت التعويضات المستحقة 25.2 مليون جنيه ، كما تم ضبط كمية من الهواتف والملابس والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها و 49 بدلة رجالى و71 جاكت و170 تى شيرت رجالى و470 رابطة عنق و15 خرطوشة سجائر و700 قميص رجالى و 8 هواتف محمولة وبلغت قيمة المضبوطات 535 ألف جنيه وبلغت التعويضات المستحقة 327 ألف جنيه مع راكبين وطلب الراكبان التصالح وسداد التعويضات المستحقة.

وقال التقرير ان إدارة الجمارك بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر تمكنت من ضبط محاولة احدي الشركات لتهريب كمية كبيرة من الأسلاك والكابلات والنهايات الطرفية النحاسية وبلغت القيمة الجمركية بنحو 510 ألف جنيه وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد التعويضات المستحقة.

وذكر التقرير احباط رجال جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع تهريب 5 ساعات مزودة بكاميرات مخفاة داخل المأكولات.

وأضاف التقرير انه تم ضبط كمية كبيرة من بطاطين وشيالات الأطفال وفوانيس رمضان بجمارك السخنة حيث تبين وجود 225 كرتونة بها 123 ألف فانوس رمضان و 25 كرتونة بها 2500 بطانية اطفال و25 كرتونة بها 2500 شيالة طفل .

وأشار التقرير بان إدارة مكافحة التهرب الجمركي تمكنت من تحرير محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والشنط الجلدية ومستلزماتها والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد لحين ورود نتيجة الفحص وجاءت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره وبلغت القيمة الجمركية 6.8 مليون جنيه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 20.6 مليون جنيه، كما تم ضبط 320 جوال بكل منها 5 من جلود الحمير فى احدى الحاويات في الدخيلة وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 6.4 مليون جنيه ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى والتحفظ على جميع المضبوطات.