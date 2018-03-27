الطبل والمزمار البلدي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

27 مارس 2018 - 12:11 م

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة بنى سويف إقبالاُ متوسطا من المواطنين فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، خاصة كبار السن والسيدات والمعاقين بجميع قرى ومراكز المحافظة وسط تأمين أمني مكثف من عناصر القوات المسلحة والشرطة.



وقامت حملة كلنا معاك من أجل مصروائتلاف دعم مصر وحزب المصريين الأحرار وحملة نساء من أجل مصر بعمل لجان إرشادية لارشاد الناخبين بلجانهم مع توفير أماكن لكبار السن وسيطر على المشهد الانتخابي إصرار كبار السن من السيدات ممن لا يستطعن الحركة علي الذهاب إلي مقار اللجان الأنتخابية علي الكراسي المتحركة فيما خرج ائتلاف دعم مصر بالطبل والمزمار البلدي لحث المواطنين على الخروج للمشاركة في بناء مصر المستقبل كم شهدت اللجان الانتخابية بمعظم مدن وقرى بنى سويف تواجد عدد كبير من أعضاء حزب النور أمام اللجان حاملين أجهزة كمبيوتر لاستخراج أرقام الناخبين ولجانهم وتوجيههم إلى انتخاب المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر وسط غياب تام لأنصار المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى.



فى لجان مركز وبندر بنى سويف لوحظ ارتفاع أعداد المصوتين خاصة الأقباط و السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة و كبار السن للإدلاء بأصواتهم وسط انتشار المراقبين التابعين لكل من الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ووفد الشبكة الدولية للحقوق والتنمية فى دوائر المحافظة السبع يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة1مليون و748 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقراً انتخابياً باجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة تحت اشراف قضائى كامل.