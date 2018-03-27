برلماني يكشف عدد الناخبين في اليوم الأول من التصويت

27 مارس 2018 - 12:18 م

كشف النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس عن عدد الناخبين الذين أدلوا اليوم بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع بالدائرة وصل لقرابة الـ40 ألف صوت بنسبة 11%، من اجمالي عدد الناخبين وهم 396 ألف ناخب وذلك عقب انتهاء اليوم الأول من العملية الانتخابية التي بدأت الساعة 9 صباحًا.

وقال الكومي، إن المشاركة في الانتخابات تدل على إدراك ووعي الشعب المصري لحقوقه وواجباته التي تضمنها الدستور مطالبًا الجميع بالمشاركة على مدار اليومين المقبلين حتى نهاية الانتخابات مضيفًا إن أهل الشر أرادوا إرسال ترهيب المواطنين ودعوتهم لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولكن الشعب لن يرهبه يد الإرهاب.