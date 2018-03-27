» 10 معلومات لا تعرفها عن النمر الأسود.. "مات كفيفًا"

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النمر الأسود، الإمبراطور، البواب، الرئيس، والضابط، ألقاب كثيرة حصدها المبدع والفنان الأسمر "أحمد زكي"، والذي تحل اليوم ذكرى وفاته، والذي فارقته الحياة عنا في 27 من مارس عام 2005، وترصد "المصريون" أهم محطات الفتي الأسمر.

1/ في 18 نوفمبر 1949 وفى الزقازيق، ولد أحمد زكى متولى عبدالرحمن بدوى.

2/كان زكى هو الابن الوحيد لأبيه الذي توفى بعد ولادته، فتزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فرباه جده، وحصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، وفيها شجعه ناظر المدرسة، الذي كان يحب المسرح، ورأى في زكى موهبة متميزة.

3/ تعرف عليه الجمهور في مسرحية "هالو شلبى"، في دور خاطف لجرسون الفندق الذي يتقن تقليد النجوم.

4/كاد أن ينتحر حينما رفض المنتج والموزع رمسيس نجيب أن يلعب دور البطولة أمام سعاد حسنى فى فيلم "الكرنك" إنتاج 1975، قائلا، "ما ينفعش الولد الأسود ده يحب سعاد حسنى"، فكان تعليقه هو: "أنا اليوم أجرى خلفكم غدا ستجرون أنتم خلفي".

5/ روت الفنانة لبلبة التي شاركته بطولة فيلم ضد الحكومة، أنه كان يخاف من مشاهدة أعماله، وحينما يكون هناك عرض خاص كان أحمد زكي يهرب منه قبل عرض الفيلم بلحظات بسبب الخوف والقلق من مصير العمل .

 6/قدم زكي العديد من الأفلام الكثيرة وخاصة فيلم "شفيقة ومتولي" والذي كأن له الدور الأبرز في بزوغ نجم صاعد إلى عالم الفن والسينما ليس في مصر بل العالم العربي باكملة.

7/  روت المخرجة إيناس الدغيدي أن السبب وراء فشل علاقات أحمد زكي العاطفية، وأرجعت ذلك إلى ما حدث له من أمه وهو صغير .

8/تزوج من الفنانة هالة فؤاد وأنجب منها "هيثم" والذي أصبح ممثلا.

9/ في أحد الحوارات الصحفية، قال الفنان العالمي عمر الشريف إن أحسن فنان مصرى وعربى هو العبقرى أحمد زكى مؤكدًا، إن أحمد زكى لو كان يتقن اللغة الإنجليزية وساعدته الظروف التى ساعدتنى لحصل أحمد زكى على أوسكار السينما العالمية"

10/ توفي في  القاهرة  يوم  27 مارس  2005 إثر صراع طويل للغاية مع مرض  سرطان الرئة  نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها، وتردد أنه أصيب بالعمى في أواخر أيامةه إلا أنه طلب من المحيطين به تكتم الخبر .


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