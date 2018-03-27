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صحيفة ألمانية :

"الرقص".. شعار الانتخابات في مصر

الحياة السياسية

صورة الخبر
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علا خطاب

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

الرقص

الأغاني الوطنية

هامبورجر أبند بلات

سلطت صحيفة "هامبورجر أبند بلات" الألمانية، الضوء على الانتخابات الرئاسية في مصر، معتبرة أن "الرقص" و"الأغاني الوطنية" التي تحث المصريين على الإدلاء بأصواتهم هى شعار الانتخابات في مصر .

وأرجعت الصحيفة، في تقريرها، الإقبال الضعيف للمصريين عن الانتخابات، إلى أن المنافسين الجادين انسحبوا  من السباق الانتخابي، كما يعتبر  الكثيرون فوز الرئيس عبد الفتاح "السيسي، "مضمونًا، هذا سبب آخر لعدم رغبة الكثيرين في التصويت.

وذكرت الصحيفة أنه في ظل ترتيبات أمنية عالية، بدأت الانتخابات الرئاسية في مصر، أمس الاثنين، إذ من المفترض أن يصوت حوالي 60 مليون مواطن، لاختيار رئيس دولة جديد في البلاد، بحلول يوم الأربعاء .

وأوضحت الصحيفة أن عشرات الآلاف من الجنود يقومون بتأمين مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 14 ألف، في البلاد التي تهددها الهجمات الإرهابية، حيث عرض التليفزيون الحكومي صورًا لطوابير طويلة من الناخبين أمام اللجان.

وتمت زيارة مراسلو وكالة الأنباء الألمانية في القاهرة يوم الاثنين الماضي، لمراكز الاقتراع بمنتهي السهولة، ودون تشديد في الإجراءات، كان متوقعًا، منوهين بأن أنصار الحملة المؤيدة للرئيس للسيسي والموسيقى الوطنية تشجع الناس على التصويت، برغم التوقعات بانخفاض نسبة المشاركة.

وأعرب جميع الناخبين عن دعمهم لرئيس الدولة، وقال أحدهم: "لدى السيسي عقلية مستقبلية تدوم لعشرة آلاف عام في المستقبل"، كما أشادت امرأة شابة بالاستقرار والأمن الذي جلبه الرئيس: "إننا نعيش أيام أفضل من أي بلد حولنا" .

في حين، عزف بائع في كشك، مثل كثير من مواطنيه، عن التصويت، وعند سؤاله عن السبب، أجاب: "لماذا ، يمكنني أن أخبرك بالنتيجة اليوم ، هل تريد أن تعرف؟" .

ومن جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن الغرب يعتبر مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 95 مليون نسمة، البلد الرئيسي للاستقرار في الشرق الأوسط، وتدعم ألمانيا أيضًا الرئيس "السيسي" كشريك هام في الحرب ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بينما في الداخل فـ"السيسي" يكافح ضد الإرهاب و يواجه أزمة اقتصادية عميقة .

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