  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
الميرازى

قصة مثيرة لـ«الميرازى» عن عمله بـ«بى بى سى»

الداخلية

بأمر الداخلية.. غلق 10 حسابات "فيس بوك"

صلاح

إعلامى: محمد صلاح حسم موقفه من الريال

انتخابات مصر (أرشيفية)

التايمز: الانتخابات الرئاسية "محبطة"

محمد الصغير

الصغير للبناء والتنمية : دخلتم في طريق حزب النور

«اغتصاب النساء» سلاح قوات «الأسد» للفتك بالمعارضة السورية

اغتصاب جماعي للرجال والنساء في سوريا

سما المصري

الأمن يمنع سما المصرى من دخول لجنة الانتخابات

صورة الخبر

"الرقص".. شعار الانتخابات في مصر

بوتين وترامب

بعد حملة الطرد الدبلوماسى.. حرب عالمية على روسيا

يهود الهيكل المزعوم

تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

شاهد.. منة فضالي توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

آخر الأخبار

منة فضالي
منة فضالي من داخل لجنتها الانتخابية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يتابع الانتخابات من داخل حملته الانتخابية

#

شاهد.. "الجنزوري" يشارك فى الانتخابات الرئاسية

#

حساب "الرئيس" ينشر صوره فى اللجنة الانتخابية

#

كرسى متحرك لمساعدة كبار السن في لجان الغردقة وسفاجا

التصويت

الانتخابات الرئاسية

منة فضالي

طالبت الفنانة منة فضالي المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن مصر تستحق من جميع أبنائها النزول والدعم الدائم للنهوض والتقدم نحو مستقبل أفضل.

وأكدت "منة" من داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة على بن أبي طالب بالحي الـ11 في مدينة السادس من أكتوبر أنها على الرغم من انشغالها الدائم إلا أن حرصها على المشاركة والإدلاء بصوتها دفعها للنزول.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.
شاهد..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يسرا تحذر المصريين من هذا الأمر
» ثوار سوريا: الجولاني تحوّل لـ"بلاك ووتر بشار"
» بالتزامن مع الانتخابات.. حقيقة العثور على قنبلة بالإسكندرية
» بالصور.. سيدة تقبل محافظ القاهرة عقب تصويتها
» 10 معلومات لا تعرفها عن النمر الأسود.. "مات كفيفًا"
» الفيل المدخن يأكل الفحم بالهند
» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية
» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله
» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان
» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر
» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018