شاهد.. منة فضالي توجه رسالة من داخل لجنتها الانتخابية

27 مارس 2018 - 12:33 م

طالبت الفنانة منة فضالي المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن مصر تستحق من جميع أبنائها النزول والدعم الدائم للنهوض والتقدم نحو مستقبل أفضل.

وأكدت "منة" من داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة على بن أبي طالب بالحي الـ11 في مدينة السادس من أكتوبر أنها على الرغم من انشغالها الدائم إلا أن حرصها على المشاركة والإدلاء بصوتها دفعها للنزول.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

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