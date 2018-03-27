مؤتمر دولى لـ "مجمع اللغة العربية" بحضور وزير التعليم العالى

27 مارس 2018 - 12:45 م

يعقد مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره الدولي السنوي للدورة المجمعية الرابعة والثمانين لعام 2018م، تحت عنوان "حماية اللغة العربية.. التحديات ـ الوسائل ـ الأهداف " ويبدأ من صباح يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم الإثنين 16 إبريل .

ويفتتح الجلسة الدكتور حسن الشافعي رئيس المجمع, ويدير الجلسة الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع, ويشارك وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.

وتضم الجلسة كلمة لأحد أعضاء المجمع غير المصريين, كما يشهد المؤتمر حضور كوكبة من علماء اللغة والثقافة العربية، وجمهرة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي واللغوي.