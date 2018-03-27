حملة توعية عن صحة الفم والأسنان بالمنيا

27 مارس 2018 - 12:49 م

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، حملة توعية عن صحة الفم والاسنان، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى لصحة الفم والاسنان .

حضر الفعالية الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف على تنظيمه الدكتورة نجوى خطاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الرفاعى.

وأوضحت الدكتورة نجوى خطاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أنه تم الاعلان على جميع الكليات للكشف بالمجان، وتستكمل هذه الفعالية لتنظيم يوم بأحد المدارس بالمنيا والكشف على الطلاب المترددين بالمجان.