  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
الميرازى

قصة مثيرة لـ«الميرازى» عن عمله بـ«بى بى سى»

الداخلية

بأمر الداخلية.. غلق 10 حسابات "فيس بوك"

صلاح

إعلامى: محمد صلاح حسم موقفه من الريال

انتخابات مصر (أرشيفية)

التايمز: الانتخابات الرئاسية "محبطة"

محمد الصغير

الصغير للبناء والتنمية : دخلتم في طريق حزب النور

«اغتصاب النساء» سلاح قوات «الأسد» للفتك بالمعارضة السورية

اغتصاب جماعي للرجال والنساء في سوريا

سما المصري

الأمن يمنع سما المصرى من دخول لجنة الانتخابات

صورة الخبر

"الرقص".. شعار الانتخابات في مصر

بوتين وترامب

بعد حملة الطرد الدبلوماسى.. حرب عالمية على روسيا

يهود الهيكل المزعوم

تركوا هذه الرسالة ليلا على أبوب الأقصي

حملة توعية عن صحة الفم والأسنان بالمنيا

قبلي وبحري

حملة توعية الاسنان
حملة توعية الاسنان

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

مصرع ربة منزل أسفل عجلات «قطار الصعيد» بالمنيا

#

اجتماع لممثلي الكنيسة بالمنيا للحشد في انتخابات الرئاسة

#

محافظ الغربية يشارك فى "صحتك فى سنتك"

#

ضبط 1830 قضية تموينية بالمنيا خلال فبراير الماضي

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، حملة توعية عن صحة الفم والاسنان، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى لصحة الفم والاسنان .

حضر الفعالية الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف على تنظيمه الدكتورة نجوى خطاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الرفاعى.

وأوضحت الدكتورة نجوى خطاب  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  أنه تم الاعلان على جميع الكليات للكشف بالمجان، وتستكمل هذه الفعالية لتنظيم يوم بأحد المدارس بالمنيا والكشف على الطلاب المترددين بالمجان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يسرا تحذر المصريين من هذا الأمر
» ثوار سوريا: الجولاني تحوّل لـ"بلاك ووتر بشار"
» بالتزامن مع الانتخابات.. حقيقة العثور على قنبلة بالإسكندرية
» بالصور.. سيدة تقبل محافظ القاهرة عقب تصويتها
» 10 معلومات لا تعرفها عن النمر الأسود.. "مات كفيفًا"
» الفيل المدخن يأكل الفحم بالهند
» "قلاش" و"جبر" يودعان "جريس" بالعباسية
» كواليس تصفية تاجر مخدرات مقرب من بشار الأسد وحزب الله
» بالصور.. موقف مؤثر من قاضٍ تجاه سيدة مسنة بإحدى اللجان
» "كوبر" يهنئ "النني" على هذا الأمر
» محافظ شمال سيناء: نسبة الإقبال على التصويت كانت مفاجئة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018